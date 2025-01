Fußball: Finale sorgt für große Diskussionen

Am Sonntag fand wie im vergangenen Jahr erneut das „Aktiven-Soccer-Turnier“ des FV Tumringen in der Wintersbuckhalle statt. In einem Teilnehmerfeld von zwölf Mannschaften ließ sich Vorjahressieger SV Weil die Titelverteidigung in Bestbesetzung nicht nehmen. Die jeweiligen Plätze eins und zwei der Gruppen A und B bekleideten die späteren Halbfinalisten TuS Binzen II und TuS Lörrach-Stetten II sowie der SvO Rieselfeld und der SV Weil. In umkämpften Halbfinal-Partien setzten sich dann der TuS Binzen II gegen den TuS Lörrach-Stetten II (6:2) und der SV Weil gegen SvO Rieselfeld (5:2) durch. In einem packenden Finale ging es nicht nur auf dem Platz äußerst körperlich zu. Nach einer Rudelbildung wurde SVW-Akteur Nemanja Radulovic aufgrund einer Tätlichkeit beim Spielstand von 6:4 des Platzes verwiesen, während auf der Tribüne mehrere Zuschauer aneinander gerieten und für Diskussionen sorgten. In den Schlussminuten brachte der SVW den Sieg über die Zeit und gewann mit 6:5 gegen den TuS Binzen II.