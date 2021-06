Fußball Fix: Gültekinzurück zum TuS

Der 26-Jährige Angreifer spielte bereits in der Saison 2018/19 für den Traditionsverein. Damals erzielte Gültekin in 22 Ligaspielen starke 17 Treffer. In der vergangenen Runde, die coranabedingt annulliert wurde, erzielte der Torjäger in acht Partien sechs Tore für den FC Steinen-Höllstein. „Der Kontakt zu Volkan ist seit seinem Wechsel nie abgerissen. Schade, dass er damals gegangen ist, aber umso schöner ist es nun, dass er wieder bei uns spielt”, macht Sportchef Sascha Müller deutlich. Neben Gültekin und Neu-Trainer Faik Zikolli wechselten bereits Servet Ay-Güven, Arjenit Gashi und Patric Lauber an die Tulla­straße. Am 1. Juli bittet Zikolli seine Schützlinge zum ersten Training der neuen Saison.