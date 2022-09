Fußball Fokus wieder nach vorne richten

Auch die Gäste aus Schönau haben ihr letztes Ligaspiel trotz einer starken Leistung mit 3:4 gegen den FC Hochrhein verloren. Schlussmann Philipp Georg erwischte dabei einen rabenschwarzen Tag und war an drei Gegentreffern maßgeblich beteiligt. Für Cheftrainer Christian Lais ist das aber gar kein Thema: „Wir gewinnen und verlieren zusammen. Philipp hat uns auch schon oft genug Spiele zum Positiven entschieden.“

Auf des Gegners Platz will es bei den Schönauern auch in dieser Spielzeit noch nicht so wirklich klappen. Null Punkte und eine Tordifferenz von minus neun sprechen dabei eine deutliche Sprache. „Wir werden das Ganze in Wehr aber nun wieder positiv angehen“, versichert Lais.

TuS Efringen-Kirchen (15.) - SV Laufenburg II (11.); So.; 15.30 Uhr: Erst einen Sieg konnte der TuS Efringen-Kirchen in dieser Spielzeit einfahren. Es hakt noch an vielen Stellen, zudem müssen die jungen Spieler auch weiter integriert werden. Dennoch waren auch schon einige positive Ansätze zu sehen. Im Duell gegen den Aufsteiger aus Laufenburg kann man sich aus Efringer Sicht damit aber sicherlich nicht zufrieden geben. Denn vor allem in den Heimspielen müssen nun Punkte her. „Die Laufenburger haben aktuell noch mehr Zähler auf dem Konto als wir. Deshalb sind sie für mich der Favorit. Trotzdem versuchen wir, die drei Punkte bei uns zu behalten“, lässt TuS-Trainer Patrick Bösch wissen.