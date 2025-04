Fußball: Fokus zunächst auf Kuppenheim

Aktuell sieht’s so aus, dass am Saisonende in der Verbandsliga Südbaden wohl lediglich die letzten vier Mannschaften absteigen, weil aus der Oberliga nur Schlusslicht FC Villingen II in die Verbandsliga Südbaden absteigen wird. Schafft auch der südbadische Verbandsliga-Zweite den Oberliga-Aufstieg, dann steigen in Südbaden nur die letzten drei Mannschaften in die jeweiligen Landesligen ab.