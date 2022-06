Fußball Formstarke Teams

Beide Teams spielten eine herausragende Rückserie. Während die Hertener Reserve nur das erste Rückrundenspiel verloren und danach zwölf Partien in Folge für sich entschieden, gewann Kandern gar alle Begegnungen in diesem Kalenderjahr. In Hin-, und Rückspiel wird nun der Aufsteiger ermittelt. Es zählt die Auswärtstorregelung.

Das Hinspiel findet am Samstag, 17 Uhr, in Herten statt. Hauptverantwortlich für den Kanderner Erfolg ist Ex-Profi Tim Großklaus. Seit der Winterpause fungiert der 34-Jährige als Spielertrainer in Kandern. Neun Treffer gingen in der Rückrunde auf sein Konto. „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, die uns noch auf den zweiten Platz gebracht hat“, lässt Großklaus wissen. Neben Großklaus überzeugte allen voran aber auch der erst am Dienstag 20 Jahre alt gewordene Hannes Brenneisen. Der in der Jugend des SV Weil ausgebildete Angreifer schoss 22 Treffer und steuerte zudem zahlreiche weitere Tore bei.