Fußball Frau Holle hat den Hochrhein fest im Griff

Lörrach (fas). Frau Holle lässt grüßen: Die Wetterprognose am Hochrhein lässt nichts Gutes erwarten. Daher müssen wohl einige Spiele in der Bezirksliga an diesem Wochenende abgesagt werden. Bereits gestern wurde die Partie zwischen dem FC Schlüchttal und dem FV Lörrach-Brombach II gestrichen. „Ich bin sehr froh, dass wir nicht spielen müssen. Zu den vielen Verletzten wären weitere fünf Spieler für dieses letzte Spiel vor der Winterpause nicht zur Verfügung gestanden“, freute sich FVLB-Trainer Tobias Jehle über die Absage.

FC Geißlingen (16.) - FC Wittlingen (6.); Sa.; 14 Uhr: Bei Tiziano Di Domenico und dem FC Wittlingen läuft es aktuell prächtig. Die Kandertäler sind bis auf den sechsten Platz geklettert. „Wenn wir in Geißlingen gewinnen, sind wir mit 31 Punkten in Tuchfüllung zur Tabellenspitze“, lässt Di Domenico wissen. Ob das Spiel überhaupt angepfiffen werden kann, bleibt jedoch noch abzuwarten. Der Schnee könnte den Akteuren einen Strich durch die Rechnung machen.

Salvatore Di Mattia fällt wohl für den Rest der Saison aus. Der quirlige Offensivspieler hat sich im Training ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss zugezogen. Bereits vor zweieinhalb Jahren erlitt Di Mattia einen Schien und Wadenbeinbruch.

SV Weil II (12.) - SV Jestetten (5.); Sa.; 17 Uhr: Eine ganz schwache Hinrunde hat der SV Weil II hingelegt. Sieben Zähler beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. „Gegen Jestetten müssen wir unbedingt siegen, damit wir etwas beruhigter in die Winterpause gehen können“, betont Trainer Thomas Schwarze, der auf Christian Baumgartner verzichten muss. Die Grenzstädter wollen noch einmal alles in die Waagschale werfen. Doch Schwarze gibt zu: „Die Power bei den Jungs ist weg.“ Philipp Wengenmayr streifte in Wittlingen nach langer Zeit mal wieder das Trikot der Blau-Weißen über. „Er hat ein super Spiel gemacht. Morgen wird er von Beginn an auflaufen“, so Schwarze.

TuS Efringen-Kirchen (14.) - Spvgg. Brennet-Öflingen (13.); So.; 14 Uhr: Die Bilanz unter Trainer Dennis Weiß ist verheerend. Null Tore und null Punkte sprangen nach drei Partien heraus. Im Kellerduell muss nun endlich Zählbares her. Weiß gibt sich gelassen: „Sollten wir verlieren, ist noch nichts entschieden. Ich möchte da nicht zu viel Bedeutung in diese Partie hinein interpretieren.“ Bei den Offensivspielern müsse der Knoten noch platzen. Deshalb habe man auch im Training viel Wert auf Torabschlüsse gelegt. Michael Flad ist am Wochenende wieder mit dabei.

Fünf Punkte vor dem TuS liegt die Spvgg. Brennet-Öflingen um Trainer Urs Keser. Nach einem schwachen Saisonstart konnte sich Brennet aufraffen. In Efringen soll mindestens ein Zähler herausspringen. Überdies steht der Verein schon in Verhandlungen mit dem einen oder anderen potenziellen Neuzugang. „Mit zwei Spielern sind wir schon sehr weit.Wir wollen in der Breite, aber auch an Qualität zulegen“, gibt Keser kund, der auf den gesamten Kader setzen kann.

FC Schönau (8.) - FC Walbach (11.); So.; 14.30 Uhr: Heiko Günther, Trainer des FC Schönau rechnet fest mit einer Spielabsage. 20 Zentimeter Schnee liegen auf dem Platz im Jogi-Löw-Stadion. An Training ist daher nicht zu denken. Stattdessen veranstalteten die Kicker aus dem Oberen Wiesental einen gemeinsamen Bowlingabend, der allen Spaß machte.

FC Zell (9.) - Bosporus FC Friedlingen (17.); So.; 14 Uhr: Michael Schwald ging am Mittwoch davon aus, dass das Spiel über die Bühne gehen kann. Trotz fünf Zentimeter Schnee im Brühlpark trainierte der Landesliga-Absteiger unter der Woche. Die Zeller stecken aktuell im Tabellenmittelfeld fest. Der Abstand zur Spitze wächst stetig. „Wir haben in den letzten Spielen leichtfertig Punkte abgegeben. Das war unnötig“, ärgert sich Schwald. Bis auf Dario Muto stehen alle Mann zur Verfügung. Schlusslicht Bosporus FC Friedlingen hatte zuletzt aus unterschiedlichen Gründen zweimal spielfrei. „Die Jungs wollen nun wieder spielen. Sie haben Lust auf Fußball. Das wollen wir ausnutzen“, sagt Coach Faik Zikolli. Piero Saccone sowie die beiden Torhüter Zico Struss und Michael Lippert sind in Zell nicht dabei.