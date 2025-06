Fußball: Frischer Wind im Wiesental

In Schönau blickt man mit Zuversicht auf die kommende Bezirksligasaison. Die erste Mannschaft des FC Schönau startet mit viel Kontinuität und neuen Impulsen in die Vorbereitung. Nach einem stabilen achten Tabellenplatz und 40 Punkten in der vergangenen Runde bleibt der Kader vollständig zusammen. Weder Abgänge noch größere Veränderungen in der Stammbesetzung sorgen für Unruhe – im Gegenteil: Die Mannschaft rund um Trainer Manfred Knobel und seinen Co-Trainer Niklas Lais geht geschlossen in die neue Spielzeit.