Fußball Fröhlich schnürt Viererpack

Lörrach (fas). Das erste Spiel der Kreisliga A-West nach der Pause hatte es in sich. Viermal lag der FC Hausen bei Schlusslicht SV Liel-Niedereggenen in Führung, am Ende mussten sich die Wiesentäler auf dem kleinen Kunstrasenplatz aber mit einem 4:4 begnügen. „Wir haben durch eigene Fehler den Gegner immer wieder zurück ins Spiel kommen lassen“, ärgerte sich Bernhard Wunderlich, der nach dem Abgang von Atilla Ürgen die Hausener Mannschaft zum ersten Mal als Spielertrainer aufs Feld führte. „Für mich war es auf dem Platz nichts anderes, da ich ja davor auch als Kapitän Verantwortung übernommen habe. Vor dem Spiel ist es aber schon noch etwas ungewohnt, vor der Mannschaft zu stehen und die Marschroute vorzugeben.“

Schon nach einer Minute führte Hausen dank Manuel Amorouso. Er war auch für das zweite Tor der Hausener verantwortlich. Wunderlich sorgte für das 3:2. Das 4:3 für den FCH markierte Liel dann selbst in Form eines Eigentors von Nick Braun. Einen Sahnetag erwischte dagegen sein Mitspieler Lasse Fröhlich, der alle vier Treffer für den Tabellenletzten erzielte. Der 4:4-Ausgleichstreffer fiel erst in der 90. Minute. „Er hat uns mit seinen Toren den Punkt gerettet. Vor allem gegen den Ball hat er ein sehr überzeugendes Spiel gemacht, was über 90 Minuten nicht immer seine Stärke war“, lobt Cheftrainer Chris Dunke.