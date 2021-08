Fußball Frühes Abstaubertor reicht für einen Dreier

Auggen. Sie an, der FC Auggen! Zu Hause sind die Rebländer zur Zeit eine Macht. Das bekam am Samstag im Lettenpark auch der als Spitzenreiter angereiste FC 08 Villingen II zu spüren. Die Auggener feierten nach dem Schlusspfiff den zweiten Saisonsieg. Das einzige Tor der Partie markierte bereits in der 2. Minute Julian Saur.

Während am vergangenen Sonntag vier Villinger Spieler aus dem Kader der Oberliga-Mannschaft maßgeblichen Anteil am klaren 4:0-Heimsieg gegen den SV Weil hatten, fehlte das Quartett in Auggen, weil die „Erste“ nahezu zeitgleich beim FV Lörrach-Brombach gastierte. Daniel Miletic, Trainer des FC Villingen II, schickte deshalb eine blutjunge Mannschaft auf den Platz. So standen in der Anfangself acht Spieler, die 20 Jahre und jünger waren. Mit Gabriel Christilli, Vitus Vochatzer und Jonathan Spät waren drei Villinger erst 17 Jahre alt. Der FC Auggen musste aus familiären Gründen kurzfristig auf Torjäger Bastian Bischoff verzichten.