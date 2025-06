Die direkte Quali für den SBFV-Verbandspokal, die mit Platz acht sichergestellt wäre, hat der FSV Rheinfelden am letzten Spieltag nicht in der eigenen Hand. Derzeit liegen die Löwenstädter zwar punktgleich mit dem SC Wyhl (44 Punkte) auf Rang neun, haben aber das deutlich schlechtere Torverhältnis gegenüber dem Vertreter aus dem Freiburger Bezirk. Um sich eine Chance auf die direkte Pokal-Qualifikation zu wahren müsste das Team von Anton Weis also mindestens einen Zähler im Duell mit dem bereits abgestiegenen Freiburger FC holen und dann auf Schützenhilfe des FSV RW Stegen im Duell mit dem SC Wyhl hoffen.