Mit diesem Punktgewinn erfüllte der Gast aus der Löwenstadt die Vorgabe ihres Vorsitzenden Patrick Da Rugna, der unbedingt einen Zähler mitnehmen wollte. Damit stoppten die Rheinfelder auch ihre Negativserie von drei Niederlagen in Folge.

Trotz Laufenburger Überlegenheit ging der Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Guznenko in Führung. Den hoch verdienten Ausgleich erzielte dann Colin Blatter in der 57. Minute.