Fußball FSV drückt Weil die Daumen

Es gibt keinen Druck beim FSV Rheinfelden vor dem Heimspiel (Anpfiff 14.30 Uhr) am Samstag gegen den FSV RW Stegen. „Wir schauen auf uns und nicht auf die Konkurrenz“, merkt FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna an. Allerdings kann auch er die Tabelle lesen. Da haben die Löwenstädter aktuell acht Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten FV Herbolzheim. „Die Herbolzheim müssen am Samstag beim SV Weil antreten. Deshalb drücke ich den Weilern natürlich die Daumen, dass sie gewinnen. Dann würde unser Rückstand nur noch fünf Punkte betragen, wenn wir Stegen schlagen.“