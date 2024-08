Wäre die unnötige Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen den Bahlinger SC U23 nicht gewesen, der FSV Rheinfelden wäre in der Fußball-Landesliga, Staffel 2, so richtig gut aus den Startlöchern gekommen. „Das 1:2 war völlig unnötig. Wir haben in der zweiten Halbzeit auf ein Tor gespielt, haben aber unsere Chancen nicht genutzt. Das war sehr ärgerlich. Die Konsequenz im Abschluss geht uns zur Zeit ab“, kritisierte FSV-Vorsitzender Patrick Da Rugna. Versäumtes nachholen wollen die Rheinfelder nun am Samstag im Auswärtsmatch gegen den SV Ballrechten-Dottingen. Die Markgräfler sind aktuell nun schwer in die Gänge gekommen, haben als Vorletzter erst einen Zähler auf der Habenseite. „Gegen diesen Gegner ist ein Sieg Pflicht“, erwartet Da Rugna einen „Dreier“. Allerdings gibt es da ein personelles Problem. Beide Torhüter stehen nicht zur Verfügung. Betim Berisha und Marco Buonacosa fehlen aus privaten Gründen. Guter Rat ist aber diesmal nicht teuer: „Wir haben noch einen Torwart von Old Boys Basel geholt. Er heißt Dwayne Wildhaber und steht am Samstag im Tor,“ informiert Da Rugna.