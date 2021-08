Fußball FSV II düpiert Titelkandidat

Einen absoluten Sahnetag erwischte Abdoulaye Traore für die SF Schliengen beim 6:1 in Degerfelden. Der Angreifer markierte fünf Treffer und führte die Seinen damit nahezu im Alleingang zum Auswärtssieg – und das trotz 35-minütiger Unterzahl. Marvin Tröndlin sah nach einer Notbremse die Rote Karte. „Ich hoffe, dass Abdou der Stürmer wird, den wir uns hier immer gewünscht haben. Er ist einfach eine brutale Maschine und bringt alles mit, was ein toller Stürmer benötigt,” erklärt SF-Coach Alex Schöpflin.

Schopfheim nimmt aus Hauingen Punkt mit

Keinen Sieger gab es beim 2:2 zwischen dem FC Hauingen und dem SV Schopfheim. Roberto Catania schoss die Hauinger zunächst in Führung, Shadi Zein glich für den SVS aus. Aufregend wurde es dann in der Schlussphase. Erst traf Dennis Wojtynek in der 87. Minute zum 2:1 für Hauingen, doch nur zwei Zeigerumdrehungen später jubelten schon wieder die Gäste über den Treffer von Michael Diefenhardt, der den Schopfheimern damit einen Punkt sicherte. “ Es war wie erwartet ein harter und enger Fight”, lässt FCH-Trainer Mick Fahr wissen.

Was Traore kann, kann ich schon lange, dachte sich am Sonntagnachmittag wahrscheinlich Bernhard Wunderlich vom FC Hausen. Beim 6:1 der Wiesentäler gegen den SV Liel-Niedereggenen traf Wunderlich fünfmal. „Bernhard hat einen super Tag erwischt, wobei man sagen muss, dass er vor dem Tor schon immer gute Trefferqualitäten hatte”, lobt FCH-Trainer Attila Ürgen, der nun mit seinen Jungs auf dem zweiten Rang liegt. Nach dem 1:12 im Pokal in Hauingen hätte es jetzt also kaum besser laufen können.

Auch der SV Eichsel ist wie in der vergangenen Saison mit einem Sieg in die Saison gestartet. Die Dinkelberger behielten beim FC Wittlingen II mit 2:0 die Oberhand. Jens Hoffmann und Raphael Streit erzielten die Treffer. Kurios: In der Vorbereitung verlor Eichsel alle Spiele. Umso glücklicher zeigte sich Trainer Giorgio Beltrani nach dem Schlusspfiff: „Das war pure Freude. So etwas haben wir jetzt einfach gebraucht.“