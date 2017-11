Fußball FSV macht aus viel nur wenig

Von Mirko Bähr

Sie haben sich einfach nicht belohnt: Die Kicker des FSV Rheinfelden mussten sich am Samstagabend bei strömendem Regen in der Landesliga-Partie gegen den FC Freiburg-St.Georgen mit einem Pünktchen zufrieden geben. Das war zu wenig. Denn: Die Hausherren hatten eindeutig mehr vom Spiel und verbuchten am Ende auch ein Chancenplus auf ihrer Seite.

Rheinfelden. „Wir haben es richtig gut gespielt, ob im Gegenpressing oder bei Ballbesitz, allerdings hapert es im letzten Drittel. Daran müssen wir arbeiten“, resümierte Marc Jilg vom Trainerteam der Gastgeber. Auf dem Kunstrasen des Europastadions hatte sich der FSV des Öfteren in aussichtsreiche Position nach vorne gespielt. In der Box, also dort, wo es gefährlich wird, waren die Rheinfelden in diesem Duell zweier Tabellennachbarn jedoch schlicht zu harmlos.

Statt auf dem glitschigen, nassen Untergrund den Ball vor und im Strafraum nochmals und nochmals quer zu legen, hätten es die Herren in Rot-Schwarz doch gerne häufiger mit einem Flachschuss probieren dürfen. Dass dies bei diesen Bedingungen ein durchaus probates Mittel ist, das bewies der Spielertrainer Anton Weis in der 57. Minute, als er auch etwas 22 Metern abzog und der Ball immer länger wurde und im langen Eck einschlug. Der starke Gästekeeper Marco Braun war diesmal machtlos gewesen.

„Da fehlt die Cleverness, da müssen wir mal abziehen“, konnte es Jilg nicht fassen. Der war nach den 90 Minuten nicht nur eiskalt gefroren, sondern auch frustriert. „Es war nun schon das dritte Spiel hintereinander, wo wir überlegen sind, der durchschlagende Erfolg aber ausbleibt." Dabei hatte er alles versucht, einen zweiten Stürmer gebracht und dafür einen Defensivmann geopfert. Am Ende wollten aber beste Chancen nicht rein. „Wir investieren viel, belohnen uns aber nicht“, so Jilg.

Bereits in der Anfangsphase hatte der FSV die Nase vorn und gute Möglichkeiten. In der 5. Minute hatten Besart Cibukciu und Weis eine Glanke verfehlt, dann schoss in der 14 Minute Yusuf Cam mittig aufs Tor, statt eine Ecke auszusuchen. Und auch ein Schuss von Jeremy Stangl fand den Weg nicht ins Tor.

Im Gegensatz dazu die Gäste, die nach 17 Minuten die überraschende Führung erzielten. Nicolas Greitzke war gestartet und verwandelte am Ende einskalt. Die FSV-Akteure wollten eine Abseitsstellung gesehen haben. Glück dann für Rheinfelden, dass ein Kopfball von Patrick Wiessenberger aus kurzer Enfernung von Keeper Dany Quintero entschärft wurde. „Wir lassen gleich am Anfang hundertprozentige Chancen ungenutzt, das fehlt uns dann hinten raus.“

Nach der Pause gibt der FSV noch mehr Gas. Eine Flanke an Freund und Feind vorbei, kratzt Braun nach 50 Minuten von der Linie. Zur Stelle ist er auch, als Stangl (65.) aussichtsreich zum Abschuss kommt . Die Gäste indes lauern auf schnelle Gegenstöße. Bei Rheinfelden, das nun offen stand, weil es unbedingt Tor zwei erzielten möchte, musste Quintero nun häufiger Kopf und Kragen riskieren.