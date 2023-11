Fußball: FSV: Personell geht etwas

„Eher schlecht für uns ist, dass die Regionalliga-Mannschaft der Bahlinger schon am Samstag spielt. Da könnte dann der eine oder andere Spieler aus der Ersten in der zweiten Mannschaft auftauchen“, informiert Da Rugna. Dennoch will er nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten: „Ein Punkt würde mir schon reichen. Dann sind es vier Zähler, die ich mir aus den letzten drei Begegnungen ausgerechnet habe. Das wäre prima.“

Personell sollte Spielertrainer Anton Weis aus dem Vollen schöpfen können, wenn nicht kurzfristig noch der eine oder andere krank ausfällt.