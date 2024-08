Fußball: FSV Rheinfelden gelingt Riesen-Coup

Was will der FSV Rheinfelden in der kommenden Landesliga-Saison erreichen? „Ich sehe uns nicht unter den ersten fünf Mannschaften. Wir wollen nicht schlechter als Platz acht abschließen“, hält Da Rugna den Ball flach. In der vergangenen Spielzeit 23/24 belegte der FSV Rheinfelden den siebten Platz in der Abschlusstabelle.