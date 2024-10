Einbüßen musste der FSV-Gegner am vergangenen Wochenende Tabellenplatz eins. Erstmals seit dem fünften Spieltag steht der FC Wolfenweiler-Schallstadt nicht mehr an der Spitze. Nachdem zuletzt gegen Stegen und Tiengen jeweils nur ein Zähler heraussprang, zog der Bahlinger SC II an den Wolfenweilern vorbei, verdrängte sie auf den zweiten Platz. Die Qualität der Gastgeber ist dennoch unbestritten. „Wolfenweiler ist Meisterschaftsfavorit und hat eine starke, ausgeglichene Mannschaft“, lobt Patrick Da Rugna, der Vorsitzende des FSV Rheinfelden. Dennoch reise man voller Selbstbewusstsein zum Auswärtsspiel: „Wir wollen mindestens einen Punkt mitnehmen. Der Derbysieg gibt uns mentalen Aufwind.“ In der Tat überzeugten die Rheinfeldener jüngst, als der VfR Bad Bellingen zuhause mit 5:2 bezwungen wurde. Zur Verfügung steht FSV-Coach Anton Weis wieder Wissam Kassem. Der Allrounder kehrt nach seiner Rotsperre zurück. „Alle Spieler sind an Bord, was unserem Trainerstab natürlich eine gewisse Flexibilität ermöglicht“, informiert Da Rugna. ems