Die Begegnung am Samstag, Anpfiff 16.15 Uhr, zu Hause gegen die Spvgg. Gundelfingen-Wildtal wird richtungsgebend sein. Die Rheinfelder haben einen Punkt mehr auf dem Konto als die Gäste, genau dieser macht allerdings den Unterschied zwischen oberer und unterer Hälfte in der Tabelle aus. „Wir wollen am Ende der Saison unter den ersten Acht sein und uns damit für den Pokal qualifizieren“, sagt Patrick Da Rugna. Der Rheinfelder Vereinsvorsitzende setzt darauf, dass der FSV sein Spiel macht und an die zuletzt gute Leistung in Ballrechten-Dottingen anknüpft. „An einigen Defiziten müssen wir aber noch arbeiten. Das betrifft die ruhenden und die zweiten Bälle“, sagt Da Rugna. Gegen den Underdog sollten drei Punkte möglich sein. „Dann wären wir vor dem Derby gegen Lörrach-Brombach“, meint Da Rugna. Aber auch der Vorsitzende weiß, dass es manchmal anders läuft. Ein bis drei Punkte würden auf dem Konto fehlen. Vor allem die Niederlage gegen die U 23 des Bahlinger SC ärgert ihn im Nachhinein.