Fußball Führungsspieler auf der Kippe

Die Tormaschine des FSV Rheinfelden ist nach dem überzeugenden 3:0-Rückrundenauftaktsieg in den beiden folgenden Spielen ins Stottern geraten. Während die Industriestädter gegen den abstiegsbedrohten SV Kirchzarten und FC Wittlingen jeweils nicht über ein 1:1 hinaus kamen, „überrollte“ Wyhl zu Hause die Spvgg. Untermünstertal mit 4:0 und setzte sich am vergangenen Wochenende auch beim FC Freiburg-St. Georgen mit 5:3 durch.

Was beim morgigen Rheinfelder Gegner bestens klappt, verursacht Musliu Kopfzerbrechen: „Sowohl in Kirchzarten als auch zu Hause gegen Wittlingen hatten wir genügend Chancen, um zu gewinnen. Es mangelte dann aber an der letzten Konsequenz im Abschluss.“ Daran muss der Tabellenführer arbeiten.

Musliu hat noch andere Angebote

Es fehlen vor allem die erfolgreichen Abschlüsse von Almin Mislimovic, dem aktuell mit neun Toren besten Rheinfelder Torschützen. Nach einer Corona-Infektion sucht der Rechtsaußen noch seine Form. Mislimovic ist morgen dabei. Äußerst fraglich sind dagegen die Einsätze der beiden Führungsspieler Jeremy Stangl und Serkan Korkmaz. Sie plagen sich ebenso mit Verletzungen herum wie Ivan Atlija und Nico Szyszka. Bei allen vier ist es wahrscheinlicher, dass sie am Samstag in Wyhl passen müssen, als dass sie einsatzfähig sind. Zudem ist Fatih Cakir privat verhindert. Vorbei ist beim FSV die Corona-Quarantäne für Alessandro Guglielmelli und Fabian Venturiero. Sie könnten in Wyhl Alternativen sein.

Acht Punkte beträgt derzeit Rheinfeldens Vorsprung auf den Zweiten Herbolzheim. Das ist aber kein sanftes Ruhekissen. „Ein Dreier wäre prima. Dafür muss die Mannschaft aber 100 Prozent und mehr in Wyhl geben“, will Coach Musa Musliu eine ambitionierte Mannschaft sehen.

Für die kommende Saison laufen beim FSV Rheinfelden derzeit die Spielergespräche. Ergebnisse hat der Verein noch keine bekannt gegeben. Auch die Trainerfrage ist noch nicht geklärt. Aktuell steht Musliu an der Seitenlinie. Das könnte auch in der Saison 2022/23 so sein. Dazu sagt der FSV-Cheftrainer: „Es ist noch alles offen. Rheinfelden ist mein erster Ansprechpartner, aber ich habe noch andere Angebote.“