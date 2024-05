Der FVLB geht als Fünftletzter mit zwei Punkten Vorsprung auf Stadelhofen in das letzte Saison-Duell. Verliert der FVLB zu Hause gegen Lahr, was angesichts der Ergebnisse in den vergangenen Wochen keine Sensation wäre, dann darf Stadelhofen, ebenfalls im eigenen Stadion, nicht gegen den FC Teningen gewinnen. Das könnte ebenfalls eintreten, da die Teninger als Tabellenvierter durchaus noch die Chance haben, angesichts der zwei Punkte Rückstand auf Rielasingen-Arlen mit einem Auswärtssieg doch noch auf den dritten Tabellenrang vorzurücken. Dieser Platz könnte die Aufstiegsrelegation bedeuten, wenn der FC Villingen I nicht in die Regionalliga aufsteigt und deshalb Verbandsliga-Meister Villingen U21 der Aufstieg in die Oberliga verwehrt bleibt.

Giesel glaubt nichtan den direkten Aufstieg

Doch auch ein 13. Tabellenplatz würde dem FVLB wohl am Ende nicht reichen. Denzlingen könnte es noch schaffen, aber so richtig traut dem FC Auggen keiner zu, sich zunächst gegen den nordbadischen Zweiten und dann gegen den württembergischen Vize durchzusetzen. Sowohl in Nordbaden (Zuzenhausen/Weinheim) als auch in Württemberg (Fellbach/Calcio Leinfelden) fällt die Entscheidung über Meister und Zweiten erst am letzten Spieltag. Der Tabellenzweite FC Auggen will am Donnerstag die Verbandsliga-Runde mit einem Heimsieg gegen den SC Pfullendorf beenden und sich dann gewissenhaft auf die Oberliga-Aufstiegsspiele vorbereiten. Dass es sogar mit dem direkten Aufstieg klappt, glaubt Sportchef Björn Giesel nicht: „Die Villinger Erste wird sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen und steigt in die Regionalliga auf.“