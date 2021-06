Fußball Fünften Heimsieg im Visier

Freiburg (pd/nod). Obwohl das Team von Cheftrainer Daniel Kraus gegen die Kraichgauerinnen am Ende klar den Kürzeren zog, gab es nach Umstellungen zu Beginn der zweiten Hälfte durchaus auch Positives zu sehen, was es nun gilt, aus dieser Partie mitzunehmen. Auf die deutlich gezeigte Leistungssteigerung in den zweiten 45 Minuten soll nun gegen die abstiegsbedrohten Emsländerinnen aufgebaut werden, um den fünften Heimerfolg der Saison einfahren zu können. „Wir haben in der Halbzeitpause einige Dinge umgestellt, kamen hierdurch dann wesentlich besser in die Zweikämpfe und haben Durchgang zwei offen gestalten können“, so Kraus.

Meppen kämpft noch um den Ligaverbleib