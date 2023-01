Fußball Für alle ein unvergessliches Erlebnis

„Die Freude bei den auswärtigen und einheimischen Teams ist riesig. In den zwei Jahren, welche für die Gesellschaft eine große Herausforderung waren, hat der Kontakt zu anderen Menschen – auch über Grenzen hinweg – gefehlt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir in diesem Jahr erneut Gäste aus ganz Europa sowie aus unserem Landkreis in Lörrach begrüßen dürfen“, betonte Patrick Scheuermann.

Die teilnehmenden Mannschaften schätzen das Konzept der Veranstaltung und nehmen aus diesem Grund auch die Reise ins Dreiländereck auf sich. Neben einem Vergleich in der Halle auf engem Raum und in der Spielform vier gegen vier spielen die Teams am zweiten Tag der Veranstaltung im Grütt auf das bekannte Format im Elf gegen Elf auf dem Großfeld. Die Turnierteilnehmer nutzen so die Zeit des Aufenthalts für viele Vergleiche mit anderen Klubs, und auch Spieler der Region haben die Möglichkeit, sich in verschiedenen Formaten zu messen. Mit der Wintersbuckhalle und der Sportanlage im Grütt mit drei Kunstrasenplätzen steht dem Organisationsteam des FVLB eine hervorragende Infrastruktur zur Verfügung.

Die Turniercrew ist seit Jahren mit der Organisation von Jugendfußballturnieren betraut und hat bereits zahlreiche Veranstaltungen erfolgreich gestemmt. Mit ihr um Dominik Kiesewetter, Floyd Kleinhans und Hansi Brugger stehen erfahrene Turnierorganisatoren auf der Kommandobrücke.

Das Turnier hat und wird den Spielerinnen und Spielern der Region unvergessliche Momente bescheren. Welches fußballbegeisterte Mädchen und welcher Junge träumt nicht als Kind davon, einmal gegen die „großen Mannschaften“ aus ganz Europa antreten und sich mit den Besten vergleichen zu können. Die Jugendlichen knüpfen im Rahmen des Turniers Bekanntschaften und nicht wenige Spieler der vergangenen Jahre bleiben in Kontakt.