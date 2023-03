Fußball Für beide steht enorm viel auf dem Spiel

Fehlen wird aber weiterhin Stammkeeper Marc Philip. Ersetzt wird er durch Neuzugang Tobias Götz, der am Sonntag seinen Pflichtspiel-Einstand geben wird. Götz, der vom Landesligisten SV Weil ins Grütt wechselte, weilte bis Weihnachten vergangenen Jahres im Rahmen seines Studiums in Südafrika. „Tobias hat unser vollstes Vertrauen. Er hat in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen“, betont Di Domenico.