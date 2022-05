Fußball Für die Liga einfach nicht gut genug

Bis zur Pause fand der FC Wittlingen in der Offensive nicht mehr statt. Der SV Ballrechten-Dottingen, der nach diesem Erfolg aber in Sachen Ligaverbleib noch immer nicht gerettet ist, beherrschte die Begegnung komplett. So war die Führung für den Gastgeber durch Yann Nicolas Ballemare nur logisch. 30 Sekunden nach Wiederanspiel besorgte Christian Casar das 2:0.

Das Spiel schien gelaufen. Kurz darauf geriet der SV Ballrechten-Dottingen nach einem Platzverweis noch einmal in die Bredouille . Die Wittlinger nutzten das mit dem Anschlusstreffer von Timo Kronenberger aber in der 84. Minute zu spät aus. Die Gastgeber erhöhten in der Nachspielzeit sogar noch auf 3:1. Unter dem Strich ging die Niederlage auch in dieser Höhe in Ordnung. Sein Comeback nach langer Corona-Pause gab Moritz Keller. Der Stürmer wurde bereits in der 35. Minute für Danilo Avellina eingewechselt und hatte mit einem satten Pfostenschuss eine Menge Pech.