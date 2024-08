Fußball: Für eine echte Prognose ist es noch zu früh

Bamlach bekommt es am Samstag, 17.30 Uhr, im ersten Heimspiel der Saison mit Aufsteiger SV Todtmoos zu tun. Die Südschwarzwälder hatten sich am vergangenen Wochenende bei ihrem ersten A-Klassen-Spiel seit 42 Jahren mit 1:1 vom FV Tumringen getrennt.

Auf die ersten Punkte wartet noch der SV Schopfheim. Geht es nach Trainer Angelo Cascio, soll der erste Dreier am Samstag im Heimspiel gegen Eichsel eingefahren werden. Los geht’s im Oberfeld ab 16 Uhr. Nicht mehr das SVS-Trikot tragen indes die Zwillinge Manuel und Patrick Klug. Sie haben die Schuhe an den Nagel gehängt. Sebastian Bormann hat sich zudem der zweiten Mannschaft angeschlossen. Cascio gibt Spielern aus der Reserve und der eigenen Jugend die Chance, sich in der „Ersten“ zu zeigen.

Der einzig echte externe Neuzugang ist übrigens Sergio Cammarano. So etwas wie ein Neuzugang ist auch Emil Schellhorn. Der 20-Jährige ist Ende August nach seiner Zeit in Australien wieder zurück am Hochrhein und in Schopfheim. Der Angreifer weiß, wo das Tor steht, erzielte er doch in der Saison 2022/23 in 22 Ligaspielen ordentliche elf Treffer. Die Schopfheimer können heuer vermutlich ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Alles andere wäre aus Sicht der Beteiligten wohl auch ernüchternd.