Fußball: Für eine Meister-Ansage noch zu früh

Eine Meister-Ansage kommt für Marco Kern vom Weiler Trainerteam allerdings zu früh: „Nach fünf Spielen haben wir noch nichts gewonnen, nur die Richtung, in die es gehen könnte, wurde angedeutet.“ Klar ist für den Vater von zwei Kindern aber auch: „Jetzt stehen wir da oben und wollen da auch nicht mehr weg.“ Warum es bei den Weilern derzeit so gut läuft? „Das ist eine gute Frage“, sagt Kern. „Wir studieren nichts groß ein oder fokussieren uns auf irgendwelche Laufwege im Training oder Ähnliches. Wir halten aber vieles einfach, haben ein schnelles Umschaltspiel offensiv wie defensiv, ein gutes Passspiel. Auch die Kommunikation ist gut. Zudem gewinnen wir die Eins-gegen- Eins-Situationen. Das machen wir ganz gut.“ Die Chancen, dass die Serie auch über dieses Wochenende hinaus bestehen bleibt, stehen auf dem Papier nicht so schlecht. Weil empfängt am Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr, Aufsteiger und Schlusslicht SV Todtmoos.

Schon das vierte Liga-Heimspiel in Folge bestreitet der SV Karsau. Auf dem heimischen Rasen in der Panorama-Arena wird am Sonntag (15 Uhr) im Derby gegen den FSV Rheinfelden II der nächste Hexenkessel erwartet. „Subjektiv betrachtet haben wir natürlich die besten Fans. Auch bei Auswärtsspielen unterstützen sie uns in der Regel zahlreich“, lässt Trainer Cliff Kiefer wissen. Wilde Spiele lieferten die Karsauer zuletzt ab. Vor Wochenfrist hatte es etwa ein 7:4 gegen Todtmoos gegeben. 16 eigenen Treffern stehen auch schon insgesamt 15 Gegentore gegenüber. „Offensiv haben wir weiteres Verbesserungspotential, was die Anzahl und die Qualität der Torchancen angeht“, beginnt Kiefer seine Analyse. „Defensiv war es in den ersten beiden Saisonspielen gut mit nur jeweils einem Gegentor und wenigen zugelassenen Chancen. In den letzten Spielen war es eher eine Frage, die richtige Balance zu finden und defensiv besser umzuschalten. Und wir müssen das nötige Selbstvertrauen entwickeln, Rückschläge wie beispielsweise ein Gegentor, besser wegzustecken und unser Spiel weiter durchzuziehen“, erklärt der Übungsleiter. Jeweils getroffen hat in den beiden jüngsten Spielen gegen Todtmoos und Eichsel (3:4) Erik Uhlmann. Der 18-Jährige war im Sommer von der A-Jugend des FV Lörrach-Brombach zu den Junioren der SG Dinkelberg gewechselt. Gemeinsam mit seinen langjährigen Freunden Jannes Kiefer und Aaron Siebald (beide ebenfalls 18 Jahre) wird er nun nach und nach in den Aktivbereich herangeführt. „Erik ist technisch gut und verfügt über einen guten Torabschluss“, lobt Kiefer den Youngster, der normalerweise auf der Zehn oder als Sechser eingesetzt wird.