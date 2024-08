So war es auch in der vergangenen Spielzeit, als sich die Blauen nach dem neunten Spieltag auf Platz 14 im Sechzehnerfeld wiederfanden. Doch dann endlich kam der SV Weil in Schwung, stand am 14. Spieltag bereits auf Platz sieben, gewann anschließend weiter und war nach dem 19. Spieltag bereits Fünfter und hielt diesen Rang bis zum letzten Spieltag. Zu mehr reichte es nicht, weil die Konkurrenz aus Waldkirch und Laufenburg schon zu weit enteilt war.

Auch in der aktuellen Vorbereitung hat Trainer Andreas Schepperle immer wieder mit Absenzen zu kämpfen. „Wir können an die Einstellung der Spieler appellieren, verhindern können wir es nicht“, so Schepperle achselzuckend. Perseus Knab, der Sportliche Leiter des Klubs, stößt ins gleiche Horn: „Es ist eigentlich wie immer in der Vorbereitung. Komplett ist der Kader eigentlich zu keinem Zeitpunkt.“