Fußball Für motivierten FSV zählt nur der Sieg

Doch Coach Musa Musliu brachte die Mannschaft schließlich auf Kurs. Nun hat der FSV die Chance, in den ausstehenden Spielen nach der Winterpause doch noch in den Titelkampf einzugreifen. Dafür braucht es aber morgen gegen den aktuellen Spitzenreiter, der mit dem punktgleichen VfR Hausen ganz oben steht, einen Sieg, um es vor dem kompletten Restart ganz vorne noch einmal spannend zu machen. Mit dem Dreier würden die Rheinfelder zu den dann punktgleichen SV Ballrechten-Dottingen und SV Weil (beide 28 Punkte) aufschließen.

Auch für den FSV-Vorsitzenden Patrick Da Rugna gibt es in diesem Nachholspiel keine Alternative: „Nach einer durchaus stabilen Vorbereitung will es die Mannschaft wissen. Das geht nur, wenn wir das schwere Heimspiel gegen den FV Herbolzheim gewinnen.“ „Nur ein Sieg lässt uns vorne mitmischen. Die Jungs können das auch auf dem Platz umsetzen. Da bin ich hundertprozentig überzeugt“, will auch Trainer Musa Musliu in seiner Prognose für Samstag nicht zurückstecken.