Fußball: Für Zell soll der dritte Sieg her

Und aktuell? Der Rückstand auf Platz 13, der wohl am Ende reichen wird, ist auf sieben Zähler geschrumpft. Das ist machbar für einen FC Zell, der aus den letzten beiden Pflichtspielen mit dem Sieg in Herbolzheim und dem Unentschieden in Tiengen vier Punkte geholt hat.

Der neue, alte Trainer Michi Schwald hat es auf Anhieb geschafft, der total verunsicherten Zeller Mannschaft neues Leben einzuhauchen. Das war so zweifelsohne nicht zu erwarten.