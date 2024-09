Landtagswahl Enges Rennen von CDU und AfD in Sachsen - BSW auf Platz drei

Spannender Wahlabend in Sachsen: CDU und AfD liegen zunächst Kopf an Kopf. Ministerpräsident Kretschmer sieht seine Partei in der Lage, eine Regierung zu bilden - doch einfach wird das nicht.