Fußball FV Lörrach-Brombach holt Talent

Der 17-jährige Nemanja Radulovic spielte zunächst beim SV Weil in der Jugend, wechselte dann aber früh in die Schweiz zum FC Basel. Dort durchlief er von der U12 bis jetzt alle Nachwuchsteams. Zuletzt kam der beidfüßige Defensivspieler in der U18 zum Einsatz, welche in der höchsten Jugendliga der Schweiz (Swiss U18 Elite League) am Spielbetrieb teilnimmt. Der Neuzugang besucht das Gymnasium und wohnt bei seinen aus Bosnien-Herzegowina stammenden Eltern in Weil am Rhein.

Aufgrund der Kooperation mit dem FC Basel kam der Kontakt zum FVLB zustande und Nemanja entschied sich schließlich trotz anderer Angebote für einen Wechsel ins Grütt. Beim FVLB freut man sich über den Wechsel, denn der Neuzugang gilt als großes Talent, welches im Alter von 15 Jahren auch schon zur bosnischen Jugend-Nationalmannschaft eingeladen und in der U14 des FC Basel als „Rookie of the year“ ausgezeichnet wurde.