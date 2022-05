Fußball FVLB am Ende ohne Chance

Lörrach-Brombach (mhu). Die Verantwortlichen des FV Lörrach-Brombach hatten alles Erdenkliche versucht, um ein paar Zuschauer mehr ins Stadion zu locken. So wurden 300 Freikarten verteilt, die weiblichen Besucher wurden am Muttertag zu einem Glas Sekt eingeladen. Doch irgendwie wollte es am Sonntagnachmittag nicht wirklich jemanden interessieren, was der Noch-Oberligist so gegen den SV Oberachern veranstaltet. Und das war vielleicht auch gut so. Denn auch dieses Heimspiel ging verloren. Dieses Mal mit 0:3. Gerade einmal 125 Zuschauer wollten die Partie verfolgen,