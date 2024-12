Fußball: FVLB Aufstiegs-Aspirant, TuS begeistert

SV Weil

„Wir haben es nicht geschafft, in der Hinrunde konstant auf einem Niveau zu spielen, um ganz vorne mitzureden. Das hat vor allem mit der Einstellung der Spieler zu tun“, legt Weils Trainer Andreas Schepperle den Finger in die Wunde. Weils Trainer hofft nun, dass die 6:1-Gala-Vorstellung im zweiten Rückrundenspiel gegen den ewigen Rivalen FV Lörrach-Brombach seinen Spielern die Augen öffnet, was mit einer überzeugenden Einstellung alles möglich ist. Dieser Kantersieg hat aus einer bis dahin mittelprächtigen Hinrunde noch eine gute gemacht. Die Blauen überwintern auf dem fünften Tabellenplatz. Da kann in der Rückrunde, zumindest, was den zweiten Tabellenplatz und damit die Verbandsliga-Aufstiegsrunde angeht, bestimmt noch etwas gehen. „Wir sind in allen Mannschaftsteilen gut aufgestellt“, sieht Schepperle keinen Bedarf, im Winter personell noch nachzulegen. Im Gegenteil: Vincent Knab und Vitali Semenschuk werden an die zweite Mannschaft, die in der Kreisliga A-West um den Titel und damit direkten Aufstieg in die Bezirksliga spielt, abgegeben.