Fußball: FVLB belohnt sich nicht

. In der ersten Halbzeit setzten die Gäste aus der Großen Kreisstadt die Akzente. In der Tat war der FV Lörrach-Brombach im ersten Abschnitt das bessere Team. „Da hätten wir gut und gerne ein, zwei Tore vorlegen können“, so Szesniak weiter. „Letztlich hat aber in etlichen Situationen der entscheidende letzte Pass gefehlt“, bemängelte der FVLB-Trainer.

Dennoch hätte es nach 17 Minuten 2:0 für den FVLB heißen können. Nach einem feinen Doppelpass mit Alija Kapidzija hatte Jack-Emanuel Akuegwu (14.) freie Bahn, setzte die Kugel aber knapp am rechten Pfosten vorbei. Drei Minuten später setzte der agile Johannes Binkert den Ball aus der Drehung hauchdünn am Torwinkel vorbei.