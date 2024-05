Die Gastgeber versteckten sich in den ersten Minuten nicht. Jonah Trefzer verpasst nach wenigen Zeigerumdrehungen eine scharfe Hereingabe nur knapp. In der neunten Minute tankte sich erneut Trefzer durch, jagte den Ball aber aus 14 Metern über das Tor. Man merkte den FVLB-Spielern an, dass sie gewillt waren, ihren Fans zum Saisonausklang noch einmal guten Fußball zu bieten. Und noch eine gute Einschuss-Möglichkeit für die Hausherren. Wieder kam der Ball von rechts flach vor das Tor, doch Robin Hinrichsen schlug in Höhe des Elfmeterpunkts über den Ball. Einmal mehr wurde offensichtlich, dass dem FV Lörrach-Brombach in dieser Saison einfach ein abschlussstarker Stoßstürmer gefehlt hat.

Erst nach 18 Minuten machte sich der südbadische Pokalfinalist erstmals bemerkbar. Torjäger Adriano Spoth wurde im Strafraum angespielt, jagte die Kugel aber über den Lörracher Kasten. Drei Minuten später wieder Aufregung im Gastgeber-Strafraum. Auch in dieser Szene war der Gewaltschuss von Daniel Ellenschläger zu hoch angesetzt.