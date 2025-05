„Klar ist das eine ungewohnte Anstoßzeit, wir wussten aber bereits die ganze Saison über, dass uns diese Anstoßzeit irgendwann erwartet. Das werden wir jetzt nicht zum Thema machen“, betont FVLB-Trainer Thorsten Szesniak. In Gundelfingen erwartet das junge Team aus der Kreisstadt ein Gegner, der sich auf dem eigenen Geläuf besonders wohlfühlt. 24 der 30 Punkte konnte der Tabellenelfte, der mit kampfbetonter Spielweise bereits das ein oder andere Mal überzeugte, zuhause einfahren. „Wenn wir den Kampf nicht annehmen, dann kommen unsere anderen Qualitäten nicht so zur Geltung. Das hat uns das letzte Spiel aufgezeigt“, so Szesniak. In der Tat: Im Duell mit dem Schlusslicht aus Ballrechten-Dottingen taten sich die Lörracher über weite Strecken schwer, siegten aber dennoch mit 1:0. Mit einem Sieg am Wochenende könnte man möglicherweise nochmal den direkten Anschluss an Rang zwei herstellen.