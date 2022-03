Fußball FVLB hat die Nichtabstiegsplätze im Blick

SG FC Wehr-Brennet (11.) - FC RW Weilheim (13.); So.; 15 Uhr: Auf das 6:0 zum Auftakt in die Rückrunde gegen Schlusslicht Bosporus FC Friedlingen folgte am vergangenen Wochenende ein 0:6 beim TuS Efringen-Kirchen. Die SG lag bereits nach der ersten Halbzeit aussichtslos mit 0:4 im Hintertreffen. „Nach dem 0:2 gingen die Köpfe nach unten. Das geht nicht“, blickt Trainer Urs Keser noch einmal auf die herbe Klatsche zurück. „Wir haben da einen gebrauchten Tag erwischt. Das sollten wir jetzt abhaken und den Fokus nach vorne legen.“ Anders wird es wohl auch nicht gehen, denn für Wehr-Brennet steht im Spiel gegen die Weilheimer erneut ein Duell um den Ligaverbleib an. Beide Mannschaften liegen nur vier Zähler auseinander. „Wir wollen die drei Punkte unbedingt zuhause behalten. Personell sieht es in den kommenden zwei, drei Wochen aber weiter nicht gut aus. Wir stecken den Kopf dennoch nicht in den Sand.“ Maximal elf Spieler stehen Keser und Partner Sascha Dreher am Sonntag aus der ersten Mannschaft zur Verfügung. „Wir füllen mit Spielern von der ‚Dritten‘ auf. Anders geht es zurzeit eben nicht.“

FC Wallbach (14.) - TuS Efringen-Kirchen (12.).; Sa.; 14.30 Uhr: Es waren die Festspiele von Michael Flad. Der 33-Jährige brillierte vor Wochenfrist gegen Wehr-Brennet, erzielte gleich vier Treffer - alle in Halbzeit eins. Der Offensivmann steht nun bei zehn Saisontreffern. Doch nicht nur Flad, auch seine Mitspieler präsentieren sich in einer deutlich besseren Verfassung als noch zu weiten Teilen der Hinrunde. Die Rebländer finden langsam, aber sicher zurück zu alter Stärke. Aus dem Abstiegskampf ist die Mannschaft von Trainer Patrick Bösch allerdings noch nicht. Deshalb sollten am Wochenende bestenfalls die nächsten drei Punkte gegen einen direkten Konkurrenten her, um sich weiter ins Tabellenmittelfeld zu verabschieden.