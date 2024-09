Fußball: FVLB hat Rhythmus gefunden

Personelle Sorgen kennt Szesniak vor dem achten Meisterschaftsspiel nicht. Im Gegenteil: Linus Höpfl hat seine Verletzung überwunden, drängt in den Kader. Wieder dabei ist auch Maurice Musliu, der aus beruflichen Gründen in der vergangenen Woche nicht trainieren konnte und deshalb in der „Zweiten“ auflief. Es ist also für den FV Lörrach-Brombach alles gerichtet für einen erfolgreichen Auftritt.