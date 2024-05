Dank des 8:0-Heimsiegs über den SV Todtnau, dessen Abstieg in die B-Klasse damit nahezu besiegelt ist, kann der SV Eichsel definitiv für die Aufstiegsrunde in die Bezirksliga planen. Das ist der größte Erfolg für die Dinkelberger in der jüngeren Geschichte. Im Juni wird es sich letztlich in zwei Spielen gegen den Ost-Vertreter entscheiden, ob es für den SVE in der kommenden Saison möglicherweise sogar eine Klasse höher weitergeht. Einfach grandios, wie bei diesem kleinen Dorfklub gearbeitet wird.

Auch in Kandern wird gute Arbeit geleistet, ansonsten wäre solch eine Saison nach dem Aufstieg nicht möglich gewesen. Denn nach diesem Spieltag steht nun zu 100 Prozent fest, dass die Mannschaft von Spielertrainer Tim Großklaus auch in der kommenden Runde in der Kreisliga A auf Punktejagd gehen wird.

Aufsteiger Kandern hat sich wacker geschlagen

Beim 3:2 gegen den SV Karsau lagen die Kanderner nach einer Stunde Spielzeit souverän mit 3:0 vorne, um in der Schlussphase dann aber doch noch einmal gehörig zu zittern – und das mit einem Mann mehr. Denn nach 75 Minuten hatte Pascal Trapp die Gelb-Rote Karte gesehen und damit vorzeitig Feierabend. Und dennoch kam der SVK kurz vor dem Ende noch zu zwei Anschlusstreffern. „Wir wurden in den letzten Minuten nervös, standen nicht mehr kompakt und haben dem Gegner trotz Überzahl viel zu viel Platz gelassen“, moniert Großklaus, der kurz vor der Pause für das zwischenzeitliche 2:0 zuständig war.