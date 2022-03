Fußball FVLB ist nochin derFindungsphase

Weiß‘ ehemalige Mannschaft spielte nach den A-Junioren gegen die U23 des FVLB. „Es war toll, alle mal wieder in versammelter Runde zu sehen. Natürlich hält man weiterhin zu dem einen oder anderen Kontakt. Ein Spiel anzuschauen ist dann aber doch noch etwas komisch“, lässt Weiß wissen, der mit seinen Schützlingen am Sonntag, 14 Uhr, beim FV Löchgau zu Gast ist. Im Hinspiel hatten die Grütt-Kicker beim 1:6 nicht den Hauch einer Chance, stand es doch bereits nach der ersten Halbzeit 0:5.

Mit der Mannschaft aus der Hinrunde hat die aktuelle U19 allerdings nur noch herzlich wenig zu tun. In der Winterpause gab es schließlich zahlreiche Veränderungen im Team. Der FVLB besteht nun größtenteils aus Spielern des jüngeren Jahrgangs. Ansätze waren in den beiden ersten Rückrundenspielen durchaus zu sehen, allerdings betont auch Weiß: „Das Niveau ist wirklich hoch in der Liga.“ Da der Kader der U19 nicht gerade breit aufgestellt ist, soll auch Zeno Rodatz in der Zukunft im Weiß-Team auflaufen. Gegen Heidelberg-Kirchheim kam Rodatz als Joker in die Partie. Er hatte noch etwas Trainingsrückstand. Ein Spieler mit seiner Qualität kann in der jungen Truppe in der Zentrale für noch einmal mehr Stabilität sorgen.