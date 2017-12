Fußball FVLB: Minardi übernimmt das Kommando

Lörrach (mib). Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Verbandsligist FV Lörrach-Brombach hat einen Nachfolger für Ralf Moser gefunden. Es ist der ehemalige Kicker des FV Lörrach, Enzo Minardi, der sage und schreibe acht Jahre beim Ligakonkurrenten FC Auggen gute Arbeit leistete und den kleinen Klub aus der Winzergemeinde ins Verbandsoberhaus führte.

Gestern Abend wurde der neue Mann im Vereinsheim den Medien vorgestellt (wir werden noch ausführlich berichten). Zuvor hatten bereits die Auggener die Trennung bekannt gegeben. „Enzo Minardi, Trainer unserer ersten Mannschaft, wird uns zum Saisonende verlassen“, schrieb der Sportliche Leiter Björn Giesel.

In einem „freundschaftlichen Gespräch“ seien beide Seiten überein gekommen, am Saisonende getrennte Wege zu gehen. „Nach acht überaus erfolgreichen Jahren, in denen es für den Verein stetig bergauf ging, wollen sich Verein und Trainer einer neuen Herausforderung stellen“, heißt es weiter von Seiten des FCA. Geplant ist nun, dass der Verein bis zum Trainingsstart Ende Januar einen Nachfolger präsentiert. „Der Verein ist Enzo Minardi für die geleistete Arbeit sehr dankbar. Enzo war in dieser Zeit genau der richtige Trainer für unseren Verein und hat die Mannschaft Stück für Stück weiterentwickelt.“ In der Rückrunde werde der Fokus nun auf den Klassenerhalt gelegt.