Im Grütt mühte sich der FVLB am Samstag zu einem 1:0-Erfolg gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV RW Ballrechten-Dottingen. Zunächst die positiven Aspekte aus Sicht des Gastgebers: Es war nach dem 1:0-Erfolg beim Tabellendritten Bahlinger SC U23 der zweite Siege in Serie. Und zum zweiten Mal spielten die Lerchenstädter zu Null, verbesserten sich durch den Dreier auf den vierten Tabellenplatz. Konstant bleibt aber der Abstand zum Tabellenzweiten SV Laufenburg. Aktuell sind es weiter fünf Zähler. Das einzige Tor der Partie erzielte Giovanni Passannte in der elften Minute. Da es über die eher unaufgeregte Partie wenig zu berichten gibt, stand die Verabschiedung von Torwart Marc Philipp, der sich beruflich nach Stuttgart verändert, im Mittelpunkt. In den restlichen Pflichtspielen wird deshalb Ersatzkeeper Lenny Eckert im FVLB-Kasten stehen. nod