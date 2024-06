Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga, laufen beim FVLB dir personellen Planungen für die kommende Spielzeit in der Landesliga. Die sportliche Leitung um Floyd Kleinhans und Antonio Ratto legen dabei zusammen mit dem Trainerteam ein großes Augenmerk auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Dazu gehört Mustafa Sabirsuyu (18) der aus der U19 in den Aktivbereich wechselt und dort nach überstandenen Verletzungen wieder in das Geschehen auf dem Rasen eingreifen und Tore erzielen will. Ein technisch guter und erfahrener Spieler ist Ouael Tajiri (25), der bisher in der U23 als Stammspieler eine wichtige Stütze des Teams war. Auf die Rückkehr von Giovanni Passanannte (24) freut man sich im Grütt, denn der im offensiven Mittelfeld oder Angriff einsetzbare Akteur spielte schon in der Jugend beim FVLB. Nach Stationen beim FC Wittlingen und FSV Rheinfelden kehrt Passanante ins Grütt zurück. Von der zweiten Mannschaft (KLA) des FSV Rheinfelden wechselt Ihab M’kadmi ins Grütt. Der junge Linksfuß hat bei den Probetrainings gezeigt, dass er durchaus das Potenzial für höherklassiges Niveau hat. pd