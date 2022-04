Fußball FVLB-Reserve will zurück in die Spur finden

FC Zell (1.) – FC Tiengen (6.); So.; 15 Uhr: Nach dem Erfolg im Nachholspiel beim SV Herten grüßt der FC Zell wieder von der Tabellenspitze. Mit 48 Zählern liegen die Wiesentäler punktgleich mit dem FC Erzingen. Dass die Zeller nun wieder Spitzenreiter sind, macht für Trainer Michael Schwald keinen Unterschied: „Wir gehen die nächsten Spiele ganz normal an und müssen weiter unsere Hausaufgaben erledigen.“ Mit drei Treffern überzeugte Jonas Krumm beim 5:1 in Herten auf ganzer Linie. Nicht nur wegen seiner Treffer lieferte der 27-Jährige eine bärenstarke Leistung ab. Krumm steht nun schon bei zehn Saisontoren. So viele hatte er in seiner Zeit im Brühlpark noch nie. Und es sind ja noch zwölf Partien zu absolvieren. „Jonas hat sich sowohl menschlich als auch fußballerisch weiterentwickelt. Das kann ich aber über viele unserer Spieler sagen“, freut sich Schwald, der am Sonntag auf Kevin Weiß und die Langzeitverletzten verzichten muss.

FC Hochrhein (5.) - SG FC Wehr-Brennet (8.); So.; 15 Uhr: Die SG FC Wehr-Brennet hat am vergangenen Wochenende auch ihr drittes Spiel zuhause in diesem Jahr gewonnen und sich im Tabellenmittelfeld festgesetzt. So ganz traut Coach Urs Keser der Sache aber nicht: „Wir wollen die Tabelle noch nicht aus den Augen verlieren. Drei Siege benötigen wir noch. Dann sollten aus dem Gröbsten heraus sein.“ Auswärts lief es noch nicht so rund. Überhaupt sammelte Wehr-Brennet erst acht Punkte auf des Gegners Platz. „Wir wollen jetzt dennoch mit einem ‚Dreier‘ nachlegen und rechnen deshalb auch mit einem Sieg am Sonntag“, so Keser selbstbewusst. Ob der Übungsleiter auch in der kommenden Saison mit seinem Partner Sascha Dreher an der Seitenlinie der SG stehen wird, ist noch nicht ganz sicher. „Wir befinden uns da noch in Gesprächen, es gibt noch ein paar Dinge zu klären. Ziele und Zukunftsorientierung sind mir dabei sehr wichtig“, erklärt Keser und macht deutlich: „Mir macht die Arbeit aber noch sehr viel Spaß.“ In Stetten fehlen Fabian Schmidt, Marcel Leitner, Marco Götz, Steven Bertolotti und Silvio Fratamico.