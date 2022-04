Fußball FVLB sehntsich einfachnach Punkten

Weiß trifft mit seinen Schützlingen am Samstag, 18 Uhr, zuhause auf den Freiburger FC. „Da wollen wir wieder unser Bestmögliches geben. Wenn es uns gelingt, das Spiel lange offen zu halten, kommt auch das Zutrauen und der Glaube an einen möglichen Punktgewinn. Diese Situation müssen wir uns aber mit vollem Einsatz erarbeiten“, macht der Übungsleiter deutlich. Anders als der FVLB spielt der FFC eine sorgenfreie Saison, rangiert derzeit mit 31 Punkten auf Platz fünf. Der Unterschied zwischen den beiden Vereinen war in der U19 auch schon einmal kleiner. „Für die Oberliga befinden wir uns, was die Ausbildung der Spieler angeht, zu sehr in einem geografischen Vakuum. Hier fehlt uns die breite Ausbildung der Spieler auf diesem Niveau. Beim FFC ist die Dichte mit Vereinen in dieser Klasse höher“, so Weiß. „Trotzdem darf das kein Argument sein, hinter dem man sich versteckt. Es liegt dann an uns, die Spieler selbst auf dieses Level zu bringen, auch wenn es um einiges schwerer ist.“