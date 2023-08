Fußball FVLB startet mit „voller Kapelle“

In die gleiche Kerbe schlägt Chefcoach Thorsten Szesniak: „Die Jungs wollen im ersten Saison-Heimspiel beweisen, dass sie erfolgreich Fußball spielen können.“ Das war in der Vorbereitung nicht immer so. Doch Szesniak relativiert: „Die vergangene Saison hat gezeigt, dass uns zuweilen in der Offensive die Durchschlagskraft fehlte. Deshalb haben wir in der Vorbereitung viel probiert und getestet, neue Ideen entwickelt. Das geschah dann auf Kosten der defensiven Stabiliät. Ich kann aber alle Kritiker beruhigen. Im ersten Saisonspiel wird unsere bewährte Defensivarbeit wieder klappen.“

Die Testphase in den Vorbereitungsspielen diente auch dazu, den neuen Stoßstürmer Bojan Saponja im Team zu integrieren. „Das geht nicht von heute auf morgen. Es wird immer besser. Bis es aber optimal klappt, braucht’s hat noch etwas Zeit. Aber Bojan ist ein wichtiger Spieler für uns, der unser Offensivspiel besser machen wird“, sagt Szesniak.