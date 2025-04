Nach einer Sieglosserie seit Ende Oktober 2024 haben der FV Lörrach-Brombach und U23-Trainer Thorsten Meier die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beendet. „Die Trennung erfolgt einvernehmlich und der FVLB bedankt sich ausdrücklich für den unermüdlichen Einsatz von Thorsten Meier in den vergangenen Jahren“, so der FVLB in seiner Pressemitteilung. Die U23 wird in der Kreisliga A West ab sofort von Marc Jilg trainiert. Jilg war in der vergangenen Saison bereits als Trainer der Lörracher A-Jugend Verbandsligamannschaft im Grütt aktiv. In seiner neuen Tätigkeit als Cheftrainer der U23 wird er von Yannik Isemann unterstützt. „Das neue Trainerteam möchte den aktuellen Negativtrend stoppen, legt das Augenmerk nun auf konzentrierte und kreative Trainingsarbeit mit den jungen Spielern. Von diesen erhofft man sich vom Trainerwechsel auch einen Motivationsschub im Hinblick auf die restlichen 10 Saisonspiele“, heißt es seitens des FV Lörrach-Brombach abschließend.