Überhaupt hatte es der letzte Oberliga-Spieltag in sich. Lange Zeit sah sich die SG Großaspach als Meister und direkter Regionalliga-Aufsteiger. Erst in der 88. Minute glückte dem FC Villingen im Heimspiel gegen den 1. FC Pforzheim das 3:2-Siegtor und damit als Meister der Regionalliga-Aufstieg. Die Villinger „Erste“ machte mit ihrem Aufstieg ihrer „Zweiten“ als Verbandsliga-Meister auch den Weg in die Oberliga frei. Somit steht auch fest, dass der FC Auggen, Zweiter der Verbandsliga-Südbaden, die Aufstiegsrelegationsrunde zur Oberliga Baden-Württemberg bestreitet. In Hin- und Rückspiel haben es die Rebländer mit dem nordbadischen Vertreter SV Spielberg zu tun. Das Hinspiel in Auggen steigt am 5. Juni im Auggener Lettenpark. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Auggen trifft aufden SV Spielberg

In Nordbaden wurde Zuzenhausen Meister und steigt direkt in die BW-Oberliga auf. Die TSG Weinheim sicherte sich Platz zwei vor dem punktgleichen SV Spielberg. Allerdings verzichtete Weinheim auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen, sodass Spielberg nachrückte.