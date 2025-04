Zwar ließ der FV Lörrach-Brombach seit dem Restart aus der Winterpause immer wieder seine spielerische Klasse aufblitzen, für einen Sieg in der Liga hat es derweil im neuen Jahr aber noch nicht ganz gereicht. Diesen will das Team von Cheftrainer Thorsten Szesniak im Duell mit dem FFC II nun unbedingt einfahren. „Die Mannschaft will sich nun endlich für den Aufwand, den sie betreibt, belohnen“, betont Szesniak. „Wenn wir an die Leistung gegen den FSV Rheinfelden anknüpfen bin ich zuversichtlich, dass wir die drei Punkte holen“, so der Lörracher Übungsleiter weiter. Auftrieb dürfte dabei die Rückkehr von Kapitän Mirco Böhler geben. „Wir sind sehr froh, dass Mirco wieder zurück ist“, freut sich Szesniak über die Rückkehr seines Kapitäns. Verletzt ausfallen wird Mustafa Sabirsuyu. Er hat sich im Duell mit dem FSV Rheinfelden einen Muskelfaserriss zugezogen.